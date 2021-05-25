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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Fabrikayı soyarken yakandı, savunması ‘Üşüdüm, ısınıyordum’ oldu

Fabrikayı soyarken yakandı, savunması ‘Üşüdüm, ısınıyordum’ oldu

Hırsızlık anının güvenlik kamerası kayıtları

Fabrika Dedektif Jandarma Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Soyulan fabrikadan detaylar
-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi
-Olay ve şüpheliye ilişkin fotoğraflar

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde faaliyetlerine ara veren fabrikadan 80 bin liralık malzeme çalan şüpheli, hırsızlık için tekrar gelinde JASAT’a suçüstü yakalandı. Yakalanmamak için makinelerin arasına saklanan şüpheli, “Çok üşüdüm, ısınmak için fabrikaya girdim” diyerek kendini savundu. Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkezefendi ilçesinde faaliyetlerine ara veren bir fabrikadan geçen 25 gün zarfında 11 adet elektrik dinamosu, bakır kablo ve sigorta panosunun çalınması olayının failini yakalamak için müşterek çalışma başlattı. Fabrikadaki güvenlik kamarası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin daha önceden de benzer suç kayıtları olduğu belirlenen 31 yaşındaki Zülgani S. olduğunu tespit etti. Jandarmanın dedektifleri olan JASAT, işyerinden yaklaşık 80 bin TL’lik hırsızlık yapan şüphelinin tekrar fabrikaya gelebileceğini öngörerek bölgeyi takibe aldı. Gece sat 03.00 sıralarında hırsızlık için yeniden geldiği fabrika dinamoyu sökerken jandarma ekiplerini fark eden Zülgani S., makinelerin arasına gizlenmeye çalıştı. Olayda kullandığı eldiven ve anahtar takımıyla suçüstü yakalanan şüpheli, “Çok üşüdüm, ısınmak için fabrikaya girdin. Üşüdüğüm için eldiven takıyorum” diyerek kendisini savundu. Çiftçilerin emeklerini çalıyordu Gözaltına alınan Zülgani S., sorgulanmak üzere jandarmaya getirildi.
Daha önce den de 11 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkan azılı hırsızın, sera kuran çiftçilerin emeğini gasp ederek sulama için kullanılan dinamoları ve kabloları çaldığı ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adli makamlara sevk edildi. (MB-
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