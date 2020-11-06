Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Eyüpsultan’da silahlı saldırıda öldürülen motosikletlinin katil zanlıları yakalandı... Olay anı kamerada

Eyüpsultan’da silahlı saldırıda öldürülen motosikletlinin katil zanlıları yakalandı... Olay anı kamerada

Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri

Yol Verme Kavgası Adli Kontrol Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan’da yol verme kavgası sonucu silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden motosikletli Şahin Akpınar’ın katil zanlıları yakalandı. İki şüpheliden biri tutuklanırken olaya ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Geçtiğimiz Çarşamba gecesi saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi'nde meydana gelen olayda motosiklet sürücüsü Şahin Akpınar bir otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin kimliğini tespit etti. Akpınar’ın öldürülmesi olayıyla ilgili Ulaş K. ve Servan T. isimli iki şüpheli yakalandı. Zanlılar sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. 1 kişi tutuklandı Emniyette ifadeleri alınan şahıslar, Şahin Akpınar ile yol verme tartışması yaşadıklarını, olayın bu sebeple meydana geldiğini söyledi.

Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ulaş K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken Servan T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Araçla kovalayıp üzerine ateş açtılar Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin kullandıkları araçla motosikleti takip ettikleri ve daha sonra üzerine ateş edip kaçtıkları anlar görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı