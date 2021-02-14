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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Eyüpsultan'da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

Eyüpsultan'da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

Çöken çatıdan görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Elektrik Direği Harekete Geç 


- Eyüpsultan Göktürk’teki Ali Rıza Özderici Lisesi Spor Salonu çatısı üzerinde biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Araçlar çöken çatının altında kalırken, çökme nedeniyle yol kenarındaki bir elektrik direği de devrildi. Eyüpsultan Göktürk Mahallesinde Çeşmebaşı Caddesi üzerinde eğitim veren Ali Rıza Özderici Lisesi Spor Salonu çatısı, üzerinde biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Spor salonunda kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, ilk belirlemelere göre 5 araç çöken çatının altında kalarak hasar gördü. Çökme nedeniyle yol kenarında bulunan bir tane elektrik direği de devrildi. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri çatı altındaki araçları kurtarmak için Eyüpsultan Belediyesi ekiplere harekete geçti.
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