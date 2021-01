Evlilik teklifini kabul etmediği için kaldığı apartta öldürülen Aleyna toprağa verildi

-YAKINLARINDAN DETAYLAR

-GENÇ KIZIN FOTOĞRAFI



( MANİSA )- Denizli’de kaldığı apart odasında boğularak öldürülen 23 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi, memleketi Manisa’da gözyaşları arasında toprağa verildi MANİSA



- Denizli’de yalnız yaşadığı apart dairesindeki yatağında ölü bulunan ve daha sonra eski erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü tespit edilen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi, memleketi Manisa’da toprağa verildi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki bir apart odasında dün yakınlarının haber alamaması üzerine yatağında ölü bulunan 23 yaşındaki Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’nin ölümünü şüpheli bulan ekipler, yaptıkları titiz çalışmayla 1 kişiyi gözaltına aldı. Talihsiz kızın yapılan otopsisinde boğularak öldürüldüğü belirlenirken, binaya giren kişilerden Aleyna Yurtkölesi’nin bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen ilkokul arkadaşı gözaltına alındı. Genç kızın kendisine yapılan evlilik teklifini kabul etmediği için boğularak öldürüldüğü öne sürüldü.Talihsiz genç kız, bugün Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Yusuf Sedat Altıntaş Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımın olduğu cenaze namazında anne Zekiye ve baba Mehmet Yurkölesi güçlükle ayakta durdu.İfade işlemleri süren şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



loading...