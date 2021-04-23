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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Evlerinin pencerelerinde 23 Nisan'ı kutladılar...Konvoylu 23 Nisan kutlaması

Evlerinin pencerelerinde 23 Nisan'ı kutladılar...Konvoylu 23 Nisan kutlaması

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇÖOCUK BAYRAMI İÇİN DÜZENLENEN KONVOY DETAY

Bayram Coşkusu 

-KONVOYUN SOKAK VE CADDELERDE GEZMESİ DETAY
-VATANDAŞLARIN PENCERELERDEN MÜZİĞE EŞLİK ETMESİ VE BAYRAK SALLAMASI DETAY
-DETAYLAR

( SİVAS )- Sivas’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 3 kamyon, onlarca otomobil ve motosikletin oluşturduğu konvoyla müzikler eşliğinde kutlandı SİVAS

- Sivas’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 3 kamyon, onlarca otomobil ve motosikletin oluşturduğu konvoyla müzikler eşliğinde kutlandı.Sivas’ta her yıl okul bahçelerinde düzenlenen törenlerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl korona virüsü sebebiyle yapılamadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Sivas Valiliği kısıtlamalar nedeniyle evlerinde bulunan çocuklara bayram coşkusunu yaşatabilmek için çok sayıda araçtan oluşan bir kutlumu korteji oluşturdu. Çeşitli müziklerin çaldığı 3 kamyonet, onlarca otomobil ve motosikletin oluşturduğu konvoy kentin cadde ve sokaklarını teker teker gezdi. Sokağa çıkamayan vatandaşlar ve çocuklar ise evlerinin balkon ve pencerelerinden tempo tutarak bayrak salladı. Düzenlenen konvoy 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bir nebzede olsa yaşatılmasını sağladı.
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