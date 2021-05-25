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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Evlerine girdikleri kişileri döverek gasp eden Afgan uyruklu çete üyeleri tutuklandı

Evlerine girdikleri kişileri döverek gasp eden Afgan uyruklu çete üyeleri tutuklandı

ARŞİV

Polis Akalan Şili Polis Ekipleri 

-Zanlıların emniyetten adliyeye sevk edilişi
-Emniyetin dış görüntüsü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da silahla girdikleri evlerde ellerini bağladıkları yabancı uyruklu kişileri döverek gasp eden 9 Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla evlere girerek ellerini bağladıkları yabancı kişileri döverek gasp eden bir çete tespit etmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 4 farklı gasp olayını belirleyen emniyet güçleri, önceki gün ve dün bir dizi operasyon gerçekleşmişti. 2 ayrı adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, Afganistan uyruklu İ.H. (18), R.İ. (18), F.A. (16), A.S. (20), A.Ş. (21), M.T. (21), A.Ş. (20), N.M. (19) ve S.Ş. (16) isimli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yaşları 16 ila 21 arasında değişen 9 kişilik Afgan çete üyelerinin, yine Afganistan uyruklu kişilerin ilçede oturduğu evlere silahla girerek, mağdur şahısların ellerini bağladıktan sonra darp ederek gasp ettikleri öğrenilmişti. Bugün, ‘Yağma’ ve ‘gasp’ suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı. (SK-ZA-
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