Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki anne Zümrüt Salim: 'Oğlum sen hafızlık öğrencisiydin, Allah’ın yoluna dön'

Evlat nöbetindeki anne Zümrüt Salim: 'Oğlum sen hafızlık öğrencisiydin, Allah’ın yoluna dön'

HDP il binası dış görüntüsü

Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü Umutlu 

-Ailelerin bekleyişi
-Zümrüt Salim konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) - Evlat nöbetindeki anne Zümrüt Salim: "Oğlum sen hafızlık öğrencisiydin, Allah’ın yoluna dön" DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 434’üncü gününe girdi. Oğlu Hamza’ın kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan anne Zümrüt Salim, "Oğlum sen hafızlık öğrencisiydin, Allah’ın yoluna dön oğlum" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 434’ncü gününe girdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, HDP’nin oğlunu dağa gönderip terör örgütü PKK’ya teslim ettiğini söyledi.

"Allah’ın yoluna dön oğlum" Sonuna kadar burada olacağını, eylemine devam edeceğini belirten Salim, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. 6 senedir benim oğlum gitmiş, ne bir haber ne bir cevap aldım. Hastalık, soğuk, çamur demeden eylemimize devam ettik. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Oğlum da beni görüyor ve izliyorsa ona söyleyeceğim dönüp gelmesidir. Oğlum sen hafızlık öğrencisiydin, Allah’ın yoluna dön oğlum. Ben seni sonuna kadar bekleyeceğim ve buradayım" diye konuştu.
(SI-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı