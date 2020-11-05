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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki ailelerin çığlığı HDP'lilerin kulaklarında çınlıyor: 'Bizim çocuklarımızı göndersinler, kendi çocuklarını dağa götürsünler'

Evlat nöbetindeki ailelerin çığlığı HDP'lilerin kulaklarında çınlıyor: 'Bizim çocuklarımızı göndersinler, kendi çocuklarını dağa götürsünler'

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü Teröristler Umutlu 

-Çocukların fotoğraflarından görüntü
-Hatice Levent’ten görüntü
-Hatice Levent röportajı
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) Evlat nöbetindeki ailelerin çığlığı HDP'lilerin kulaklarında çınlıyor: "Bizim çocuklarımızı göndersinler, kendi çocuklarını dağa götürsünler" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 430’uncu gününde de devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 430’uncu gününe girdi. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada teröristler tarafından dağa kaçırılan kızı Fadime için evlat nöbetine katıldığını söyledi.

Çocuğunu isteyen acılı anne, "Bizim çocuklarımızın acaba ne suçu, günahı vardı. Bizim çocuklarımı göndersinler, kendi çocuklarını dağa götürsünler. Biz, evlatlarımızı çok özledik. Fadime'm, eğer beni görüp, duyuyorsan kaç gel. Devletimiz arkamızda. HDP denilen binanın önünden gitmiyoruz. Biz sonuna kadar, ölüme kadar buradayız" dedi.

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