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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki aileler HDP'ye ateş püskürdü: 'HDP’nin 40 yıldır Kürtlere yaptığı zulüm, tarihte görülmemiştir'

Evlat nöbetindeki aileler HDP'ye ateş püskürdü: 'HDP’nin 40 yıldır Kürtlere yaptığı zulüm, tarihte görülmemiştir'

Ailelerden genel ve detay görüntüler

Oturma Eylemi Terör Örgütü Irak 

-Fadıl Kılıç konuşması
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) - Evlat nöbetindeki aileler HDP'ye ateş püskürdü: "HDP’nin 40 yıldır Kürtlere yaptığı zulüm, tarihte görülmemiştir" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 573’üncü gününde de devam ediyor. Terör örgütü PKK mensupları tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 573’üncü gününe girdi. Bitlis'te mimarlık bölümü 1. sınıf öğrencisi olan ve 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Faruk Kılıç'ın (23) babası Fadıl Kılıç, HDP Diyarbakır il binası önündeki eylemini sürdürüyor. Evladını almadan eylemi bırakmayacağını belirten baba Kılıç, oğlundan 5 yıldır haber alamadığını söyledi.

"HDP’liler, başkalarının çocuklarını para karşılığında dağa gönderiyor" HDP’ye ateş püsküren baba Kılıç, "HDP Kürtleri savunmuyor, tam tersine Kürtlerin adını kullanıp gayrimüslimlere peşkeş çektiriyor. Bu 40 yıldır HDP’nin Kürtlerin başına getirdiği zulüm tarihte bile görülmemiştir. Madem ki HDP’liler dağın yolunu şerefli bir yol olarak gösteriyor o zaman kendi çocuklarını dağa göndersinler. HDP’liler, başkalarının çocuklarını para karşılığında dağa gönderiyor. Bir de ortamlarda demokrasiden bahsediyorlar. Oğlum beni duyuyorsan kaç gel, devlete teslim ol, arkadaşlarınla birlikte kaç oradan" dedi.
(SI-YRT
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