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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki acılı annenin haykırışı: 'Evladım ölse de kalkmayacağım, kemiğini bile size bırakmayacağım'

Evlat nöbetindeki acılı annenin haykırışı: 'Evladım ölse de kalkmayacağım, kemiğini bile size bırakmayacağım'

Ailelerden görüntü

A Haber Oturma Eylemi Terör Örgütü Irak 

-Mevlüde Üçdağ röportaj
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) Evlat nöbetindeki acılı annenin haykırışı: "Evladım ölse de kalkmayacağım, kemiğini bile size bırakmayacağım"- Anne Mevlüde Üçdağ:- "Evladım ölse de kalkmayacağım, kemiğini bile size bırakmayacağım" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 597'nci gününde de devam ediyor. Eylemini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, HDP ve PKK'ya seslenerek, "Evladım ölse de buradan kalkmayacağım, kemiğini bile size bırakmayacağım" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Aileler Ramazan ayı nedeniyle parti binası önünde oruç tutarak eylemlerine kararlılıkla devam ediyor. Evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ, 1 Haziran 2015'ten bu yana haber alamadığı oğlu Ramazan Üçdağ için eyleme katıldığını söyledi.

Üçdağ, “Yaklaşık 2 yıldır buradayız, HDP’den gelip açıklama yapan olmadı, Kürtlerin temsilcisiyiz diyorlar, Kürtleri bitirdiler. Şimdi bu çocuklar burada olsaydı hepsi evlenip çoluk çocuğa karışacaklardı. Bu parti terörist partisi, teröre elaman kazandırıyorlar. Kürtlere en büyük zulmü onlar yaptı, oğlum Ramazan eğer sen beni seviyorsan, bana biraz değer veriyorsan, sesime ses ver. Orada o zalimlere hizmet etme ne olursun evine dön teslim ol. Benim evladım ölse de kalkmayacağım, kemiğini bile size bırakmayacağım onu da istiyorum. Yeter ki size hizmet etmesin, siz orada madem Türklerden gıcık alıyorsunuz neden çocuklarımızı Türkçe konuşturuyorsunuz, bize ve devlete karşı kışkırtıyorsunuz. Biz istemiyoruz kardeş kardeşi öldürsün, kardeşi de asker o bir asker öldürürse kardeşini de öldürmüş gibi olur” dedi.

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