Evde çiçek bakımında su ve toprak tercihi hayati önem taşıyor

-Sulama ve ilaçlama detayları

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( KÜTAHYA -ÖZEL)- Bahar ayları ile birlikte saksı çiçeklerine olan ilgi arttı, dikkat edilmesi gerekenler var KÜTAHYA



- Kütahya'da, pandemi döneminde evde geçen vakit artınca bahar ayları ile birlikte evde çiçek bakımı arttı. Alınan rengarenk çiçekler camları ve balkonları süslerken yapılan en büyük hatalardan birisi ise sulama ve toprak seçimi.Bahar aylarının gelmesi ile çiçeklere olan ilgi arttı. Pandemi döneminde evde geçirilen vakit de artınca rengarenk saksı çiçekleri ilgi odağı oldu. Evde çiçek bakımında ise dikkat edilmesi gereken konuların başında doğru sulama ve toprak seçimi çiçeklerin ömrünü uzatırken, hastalıklardan da koruyor. Bahar ayları ile birlikte saksı çiçeklerine olan ilginin arttığını söyleyen Çiçekçi Halil Düğer, vatandaşlara doğru çiçek bakımı konusunda uyarılarda bulundu. Düğer, “Bahr ayları ile birlikte evde çiçek bakımı arttı. Tercihler arasında evde bakımı kolay olan çiçeklerden cam güzeli, petunya, begonya, telgraf çiçeği, karanfil, şakayik ve saksı gülü bunların başında yer alıyor. Evde çiçek bakımı ise aslında çok kolaydır ancak yapılan hataların başında sulama sistemi geliyor. Her çiçek farklı aralıklarla ve miktarda sulama ister. Örneğin cam güzeline 3-4 günde olurken diğer petunya, şakayık gibi çiçeklere ise haftada bir sulama yeterli olur, kaktüs ve sukulentlerde ise 2 haftada bir kere çay bardağından daha az su verilmesi gerekiyor. En büyük dikkat edilmesi gereken konulardan bir diğer ise bitkilere hastalık gelmesi ve toprağına dikkat edilmesi gerekiyor. Yapılan yanlışların başında gelen çiçeklerde bahçe toprağı kullanılması bu yanlış bir tercih oluyor. Normalde torf dediğimiz ilaçlı topraklar kullanılması çiçeklerin ömrü ve güzelliği açısından önemli. Saksı çiçeklerinin fiyatları ise 5 liradan başlıyor ve 50 liraya kadar çıkıyor” dedi.



