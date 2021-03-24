Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti - Etna, Şubat’tan bu yana 16 kez lav püskürttü

- Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti - Etna, Şubat’tan bu yana 16 kez lav püskürttü

- Etna Yanardağının patlama anlarından görüntüler

( ROMA ) - Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti- Etna, Şubat’tan bu yana 16 kez lav püskürttü ROMA

Hava Sahası Kano Hava Trafiği İtalya Yağan 


- İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Etna, Şubat’tan bu yana en az 16 kez lav püskürttü. İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlardan olan Etna Yanardağı'nda volkanik faaliyetler devam ediyor. İtalya Deprem ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamada, Etna Yanardağı'nın dün yerel saatle 03:00 sularında yeniden lav ve kül püskürtmeye başladığı belirtildi. Uydu görüntülerinde, 6 kilometre yüksekliğe ulaştığı tahmin edilen kül bulutu ise İtalya'nın Katanya kentine yağdı. Katanya hava sahasında kırmızı kod uyarısı verilirken, Katanya kentinde yer alan Vincenzo Bellini Havaalanı pisti ise yağan küller nedeniyle bir süre hava trafiğine kapatıldı. Havaalanında 2 uçuş iptal edilirken, 4 uçuş ise başka havaalanlarına yönlendirildi. Şubat’tan bu yana 16 kez lav püskürttü Ocak ayında yaşanan volkanik faaliyetinin ardından 16 Şubat'a kadar sakin bir dönem geçiren 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, birçok kez aktifleşmiş ve yanardağdan püsküren lavların yüksekliği ise zaman zaman bin metreyi bulmuştu. Etna, Şubat’tan bu yana en az 16 kez lav püskürttü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement