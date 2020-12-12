Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Esrar yetiştirmek için odaya kurduğu sistem polisleri de şaşırttı

Esrar yetiştirmek için odaya kurduğu sistem polisleri de şaşırttı

Polisin baskın yapma anları

Uyuşturucuyla Mücadele Polis Uyuşturucu 

-Evin içinde özel düzenlenen odadan görüntüler
-Ele geçirilen esrardan detay görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde esrar yetiştirilen bir eve baskın düzenleyen Narkotik ekipleri gördükleri sistem karşısında hayretler içerisine düştü. Eve yapılan baskında 3 kilo 170 gram ele geçirildi.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor. Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi’nde bir evde özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi kurarak esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler tespit edilen adrese baskın düzenledi.
Operasyonda 3 kilo 170 gram ve esrar üretmek amacıyla kurulan sistem ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.Evin bir odasını esrar için düzenlediEvin iç kısmında bulunan bir odayı esrar yetiştirmek için düzenleyen zanlının oda sıcaklığını düzenlemek için odaya klima ve ısıtıcı takması dikkat çekti. Odayı özel aydınlatma ışıklarıyla aydınlatan şüpheli odanın duvarını ise yalıtım malzemesiyle kapladığı görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement