Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Esnafın sahiplendiği yaralı köpek yavrusu koruma altına alındı

Esnafın sahiplendiği yaralı köpek yavrusu koruma altına alındı

- köpek yavrusundan detay

Köpek Köpek Yavrusu Hayvan Barınağı Saldırı Hayvan 

- - esnafların köpek yavrusuyla ilgilenmesinden detay
- - veteriner hekimin köpeği kontrol etmesi
- - genel ve yakın detaylar
- - Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi Veterineri Semih Türkcan Röp.

( MUŞ ) - (Özel) MUŞ

- Muş’ta yetişkin köpekler tarafından saldırıya uğrayarak yaralanan köpek yavrusu, duyarlı vatandaşlar tarafından hayvan barınağına teslim edildi. Muş’ta annesini kaybeden köpek yavrusu, yetişkin köpekler tarafından saldırıya uğradı. Yaralı köpek yavrusuna sahip çıkan esnaf Murat Soylu ve Engin Yıldız, köpeğe yiyecek verip bez parçalarıyla üzerini örttükten sonra durumu Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevine bildirdi. Valilik civarına gelen veteriner hekim tarafından sağlık kontrolü yapılan köpek yavrusunun sırt bölgesinde yaralanma tespit edildi. Yaralı köpek, tedavisinin yapılması için Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi aracına alındı. Duyarlı vatandaşların köpek yavrusunu kendilerine bildirdiğini anlatan Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi Veterineri Semih Türkcan, bir aylık civarında köpek yavrusunun yetişkin köpekler tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

Köpek yavrusunu tedavi etmek için bakım evine götüreceklerini kaydeden Türkcan, bundan sonra köpeğe orada bakılacağını ifade etti.
(UU-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement