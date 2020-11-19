ESKİŞEHİR - Yakalanan 4 DEAŞ zanlısı tutuklandı

- Zanlıların sağlık kontrolünden geçirilmeleriESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı DEAŞ soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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