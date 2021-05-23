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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Stepnesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı

ESKİŞEHİR - Stepnesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı

- Otomobilde arama yapılması - Narkotik köpeği ''Noro''nun uyuşturucuyu bulması - Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi Eskişehir 'de stepnesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskibağlar Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda Tolga G. idaresindeki otomobili durdurdu.Araçta, narkotik köpeği "Noro"nun da desteğiyle yapılan aramada, arka koltuk ve bagajdaki stepne bölümüne gizlenmiş 2 kilo 377 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan Tolga G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​​​​​

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Bild Narkotik 

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