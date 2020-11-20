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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Kavga eden abla ve erkek kardeşi bıçakla yaralandı

ESKİŞEHİR - Kavga eden abla ve erkek kardeşi bıçakla yaralandı

- Olay yerinden görüntüler - Acil Servis önünden görüntülerESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de kavga eden abla ve erkek kardeşi bıçakla yaralandı.Dede Mahallesi Nebiler Sokak'taki bir evde yaşayan Hasret Y. (32) ile kardeşi Emrah T. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emrah T. bıçakla ablasını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi 150 metre uzakta bacağından bıçakla yaralanmış halde buldu.Ağır yaralanan Hasret Y, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine Emrah T. ise Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis Psikoloji Sağlık Ekipleri 

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