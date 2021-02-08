Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Eskişehir’de mutasyonlu korona virüs iddiasıyla 17 kişi karantinaya alındı

Eskişehir’de mutasyonlu korona virüs iddiasıyla 17 kişi karantinaya alındı

-Karantinadaki binalardan detay

Hastane Karantina 

--Sokaklardan detay

( ESKİŞEHİR )- Odunpazarı'ndaki 4 farklı sokakta binaların girişleri şeritlerle kapatıldı ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de mutasyonlu korona virüs iddiasıyla 17 kişi karantinaya alınırken, 9 kişinin ise testinin pozitif olduğu öğrenildi. Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu mahallesindeki 4 farklı sokakta bulunan haneler mutasyonlu korona virüs çıktığı gerekçesiyle karantinaya alındı. Karantina kararının Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başkanlığında toplanan Odunpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından verildiği öğrenildi. Karantinadaki binaların girişleri ise şeritlerle kapatıldı. Karantinaya alınan hanelerde toplamda 17 kişi bulunurken, 9 kişinin Covid-19 testinin pozitif olduğu öğrenildi. Testi pozitif çıkan 9 kişinin kentteki hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi. Karantinadaki vatandaşlar ise virüsün mutasyonlu korona virüs olduğunu öne sürdü. (AG-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı