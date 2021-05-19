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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - 33 bin kişilik stadın ortasında dev Türk bayrağı açıldı

ESKİŞEHİR - 33 bin kişilik stadın ortasında dev Türk bayrağı açıldı

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları - Etkinlik için statta yerlerini alan gençler - Dev Türk bayrağının stada getirilmesi - Etkinlikten drone görüntüleri - İstiklal Marşı okunması Eskişehir 'de 33 bin kişilik stadın ortasında dev Türk bayrağı açıldıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında statta dev Türk bayrağı açıldı.Antrenörler ve gönüllü öğrencilerden oluşan 80 kişilik ekip, 33 bin seyirci kapasiteli yeni Eskişehir Stadı'nda bir araya geldi.Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinin seslendirilmesinden sonra saat 19.19'da antrenörler ile öğrencilerin taşıdığı 50 metrekarelik bayrak, sahanın orta noktası üzerinde açılarak İstiklal Marşı okundu.Etkinliğe, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ile diğer ilgililer katıldı.

Şili Öğrenciler 

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