ESKİŞEHİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
- Törenden detaylarESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
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