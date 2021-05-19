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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

ESKİŞEHİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- Törenden detaylarESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı Duruşu Irak 

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