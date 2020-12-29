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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Eski ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, son yolculuğuna uğurlandı

- Eski ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, son yolculuğuna uğurlandı

-Cenaze namazından görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Cenaze Cenaze Namazı 


Acar için, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Acar, kılınan cenaze namazının Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Acar’ın cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra sevenleri de katıldı.
(ÖMR-
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