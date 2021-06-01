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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Eşiyle tartıştı, hıncını kayınbiraderinin aracından çıkarttı...O anlar kamerada

Eşiyle tartıştı, hıncını kayınbiraderinin aracından çıkarttı...O anlar kamerada

Cep telefonu görüntüleri

Polis Kamera Kayınbirader Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Araca defalarca çarptığı anlar
-Araçtan inerek uzaklaştığı anlar

( SAKARYA )- Park halindeki araca defalarca çarparak hurdaya çevirdi- O anlar vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilirken, şahıs gözaltına alındı SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesi eşiyle tartışan şahıs, otomobili ile kayınbiraderinin park halindeki aracına defalarca çarptı. Park halindeki araca çarptığı anlar saniye saniye vatandaş tarafından kaydedilirken, şahıs gözaltına alındı.Olay, dün gece Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.Ş. isimli şahıs eşi Y.Ş. ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma sonrasında otomobiline binen L.Ş., kayınbiraderi Y.B.’nin park halindeki aracına defalarca çarparak hurdaya çevirdi. Çevredekilere aldırış etmeden aracı ile kayınbiraderinin otomobiline çarptığı anlar ise vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Araçlar hurdaya dönene kadar çarpmaya devam eden şahıs daha sonrasında olay yerinden uzaklaştı. Konunun haber verilmesi polis ekiplerince L.Ş. gözaltına alınırken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.
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