Eşini öldürüp çocuklarını yaraladıktan sonra kaçan zanlı jandarmanın takibi sonucunda yakalandı

-Gözaltına alınan Büyük'en ahırdan çıkarılması

-Hastaneye götürülen Büyük

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( DİYARBAKIR )- Katil koca saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı- Jandarma Komutanlığının kurduğu özel ekip eşini öldüren zanlıyı yakaladı DİYARBAKIR



- Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde eşini öldürüp, eşinin kız kardeşi ile yakınları ve çocuklarını av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan zanlı Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel bir ekibin yaptığı başarılı çalışma ile saklandığı ahırda kıskıvrak yakalandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada yakalanan zanlı ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yenişehir- Hantepe Mahallesinde ikamet eden Mehmet Büyük isimli şahsın, 03 Ocak 2021 tarihinde eşi Süreyya Büyük ve kızı Yağmur Büyük’e şiddet uygulaması üzerine yapılan adli tahkikat sonucunda mağdur anne ve kızı 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kendi istekleri ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)’e teslim edilmiştir. Mağdur Süreyya Büyük, 21 Ocak 2021 tarihinde, ŞÖNİM’e vermiş olduğu dilekçe ile ŞÖNİM’den ayrıldıktan sonra, evini Diyarbakır’a taşıması koşuluyla eşi Mehmet Büyük’le anlaşarak 28 Ocak 2021 günü taşınmak maksadıyla Hantepe mahallesine gitmiştir. 28 Ocak 2021 günü saat 13.25 sıralarında, taşınma esnasında eşyaların araca yüklendiği sırada, Mehmet Büyük isimli şüpheli av tüfeği ile eşi Süreyya Büyük’ü öldürmüş, eşinin kız kardeşi Fatma Sever'i ağır, yakını Ebubekir Büyük'ü ve kendi çocukları Azat, Ömer ile Enes Büyük’ü hafif şekilde yaralamış ve olay yerinden kaçmıştır" denildi. Ahırda yakalandı Olay üzerine Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel bir ekip oluşturuldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat unsurlarının da bulunduğu özel ekibin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde, şüpheli Mehmet Büyük, 04 Şubat 2021 günü Yenişehir ilçesi Güzel mahallesinde saklandığı evin ahırında kıskıvrak yakalandı.



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