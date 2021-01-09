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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt ve Avcılar’da hareketli gece...Şüpheliyi durdurmak için ateş eden bekçinin seken mermiyle meslektaşını yaraladı

Esenyurt ve Avcılar’da hareketli gece...Şüpheliyi durdurmak için ateş eden bekçinin seken mermiyle meslektaşını yaraladı

Güvenlik kamerası

Hastane Güvenlik Kamerası Narkotik Benzin İstasyonu Dur İhtarı 

-olay anları

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Esenyurt’ta gece saatlerinde narkotik madde içen ve satıcısı olduğu iddia edilen çakar siren tertibatlı araçla sürücüsünü durdurmak isteyen bekçiler uyarı ateşi açtı. Bekçilerin açtığı ateşin sekmesiyle meslektaşlarından birisini yaralandı. Şüpheli şahıs yakalanırken olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, gece saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre aracında polis sireni ve çakarı bulunan şüpheli bir araç benzin istasyonu içerisinde bekçiler tarafından durdurulmak istendi. Araç sürücüsü bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Bekçiler şüpheliyi durdurmak için uyarı ateşi açtı. Açılan ateş sonucu seken mermi bekçilerden birinin kafasını sıyırdı. Olay yerine çağrılan ambulans ile bekçi hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya karışan şüpheli ise yakalandı. Şüphelinin narkotik madde kullanıcısı ve satıcısı olduğu ileri sürüldü.
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