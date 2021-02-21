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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Esenyurt'taki Afganistanlı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Esenyurt'taki Afganistanlı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

İçeriden görüntü

Akalan Kamera Katil Zanlısı Polis Ekipleri Cinayet 

-Güvenlik kamerası
-Sopalı kişiler
-yakalanma anı
-zanlılar
-Genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Katil zanlısının çatıda yakalandığı anlar kamerada İSTANBUL

- Esenyurt'ta kağıt toplayan Afgan uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişiyi öldüren katil zanlısı polis ekipleri tarafından çatıda yakalandı. Yakalanma anı ve olayla ilgili yeni görüntüler ise kameralara böyle yansıdı.Esenyurt Osman Gazi Mahallesi 1659 Sokak'ta, iddiaya göre, kağıt toplayan Afgan uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Kağıt toplama yerlerini paylaşamadıkları sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada iki grup birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Yaşanan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalara başladı.
Yapılan araştırmalar sonucunda bir kişiyi öldüren katil zanlısı çatıda saklanırken yakaladı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten zanlı önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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