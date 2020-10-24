Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta taksiciler arasında yolcu alma kavgasında kan döküldü

Esenyurt’ta taksiciler arasında yolcu alma kavgasında kan döküldü

Cep telefonu kamerasında kavga anı

Polis Hastane Taksi Durağı Kamera Cep Telefonu 

-Olay yerinden görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta başka bir ilçeden gelerek sitenin önünden yolcu alan taksici, site içindeki taksi durağındakiler tarafından sopa ile darp edilip bıçaklandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis 6 kişiyi gözaltına aldı. Olay, Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, başka ilçeden gelen Y.E.Ş. site önünden yolcu almak istedi. Site içindeki taksiciler duruma sinirlenince taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Y.E.Ş. darp edilip bacağından bıçaklandı. Yaralı taksici hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine kısa sürede gelen polis, konuyla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Taksicinin dövülme anı kamerada Yaşanan kavga anı da bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaldı. Görüntülerde taksicinin diğer grup taksiciler tarafından darp edilmesi yer aldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı