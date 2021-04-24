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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt'ta şiir ve resim yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

Esenyurt'ta şiir ve resim yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

Görüntü Dökümü:

Yarış Resim Yarışması Çekim Bisiklet Öğrenciler 

-Yarışmaya kazanan öğrencilere ödülleri verilmesi
-Fotoğraf çekimi
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Belediyesinin düzenlediği Ödüllü Şiir ve Resim Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ödüllerini aldı. Başkan Bozkurt, şiir kategorisinde birinci olan Nehir Naz Songur’a ödül verdi.Esenyurt Belediyesinin düzenlediği Ödüllü Şiir ve Resim Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ödüllerini aldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 23 Nisan’ın 101’inci yıl dönümünde Kültür İşleri Müdürlüğünün düzenlediği şiir ve resim yarışmasında şiir kategorisinde birinci olan Nehir Naz Songur’a tablet hediye etti. Şiir dalında 2’nci olan Dilek Ada ödülünü Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Yaşar’dan alırken, aynı dalda 3’üncü olan Yusuf Bingöl’ün ödülünü ise Fen İşleri Müdürü Mustafa Yolcu takdim etti.Dereceye giren öğrencilere tablet, akıllı oyun seti ve bisikletÖğrenciler, Başkan Bozkurt, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden ödüllerini alırken, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın hem de ödül almanın sevincini bir arada yaşadı. En iyi resim yapan öğrenciler ödüllerini belediye başkan yardımcılarından ve birim müdürlerinden aldı. İlkokul öğrencileri arasında resim kategorisinde 1’inci olan Ada Su Karataş ve 4’üncü olan Emir Şen’e ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan verdi. Aynı dalda 2’nci olan Muhammed Ali Aydın ödülünü Başkan Yardımcısı Veysel Bal’dan alırken, 3’üncü olan Belinay Bengisu Oral ise ödülünü Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış’tan aldı. Resim dalında ortaokul öğrencileri arasında en iyi resim yapan Asya Yılmaz’a hediyesini Başkan Yardımcısı Ali Susuz verirken, 2’nci olan Nehir Tekke ödülünü Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu’dan, 3’üncü olan Nisa Gencel de ödülünü Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Yaşar’dan aldı.
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