Esenyurt’ta 8 yaşındaki Ahmet’in feci ölümü kamerada

-Mermere oturup düşmesi

-Olay yerinden görüntü



( İSTANBUL )- 8 yaşındaki çocuğun oturduğu mermerle boşluğa düşmesi kamerada İSTANBUL



- Esenyurt’ta binanın girişinde gelişi güzel bırakılan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki Ahmet Cebe, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Cebe hayatını kaybetti. Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Güzelyurt mahallesi Fatih caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Ahmet Cebe yorulup dinlenmek için oturmak istedi. Yol ile bina arasındaki boşluğa rastgele bırakılan mermere oturmak isteyen Cebe, mermerin kayması sonucu 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. (ECİ-YM-

