Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt’ta 2 binanın çatısı alev alev yandı: 2'si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

Esenyurt’ta 2 binanın çatısı alev alev yandı: 2'si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

Drone görüntüsü

Sağlık Ekipleri 

-Alevli şekilde çatının yanması
-Dumandan etkilenen çocuk
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL -TOPLU-DRONE)- 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın yan taraftaki binanın çatısına da sıçradı- Yangın drone ile havadan da görüntülendi İSTANBUL

- Esenyurt’ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın yandaki binanın çatısına sıçradı. Çatılar alev alev yanarken, 2’si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın drone ile havadan da görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, saat 15.15'te Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1853. sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen alevler, yandaki binanın çatısını da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, dumandan etkilenen 2’si çocuk toplam 3 kişiye sağlık ekipleri tarafında müdahale edildi. Yangın drone ile havadan da görüntülenirken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement