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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Esenler’de genç kadına çarptıktan sonra kaçan sürücü yakalandı

Esenler’de genç kadına çarptıktan sonra kaçan sürücü yakalandı

ARŞİV

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Akalan Kamera Çalışan Kadın Genç Kadın 


- Esenler’de cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptıktan sonra kaçan sürücü yakalandı. Kaza anı kameralara yansıyan olayda yaralanan genç kadının hastanede tedavisi sürdüğü öğrenildi. Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi’nde dün meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hızla gelen otomobil çarpmıştı. 27 yaşındaki kadının metrelerce havaya savrularak yere düştüğü kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçmıştı. Olaya ilişkin inceleme yapan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsü C.K. (20)’yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen sürücünün sorgu işlemleri devam ederken hastanede tedavisi süren genç kadının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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