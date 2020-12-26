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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Esad rejiminin Hama'da saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi

- Esad rejiminin Hama'da saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi

kullanılmaz hale gelen araç

( HAMA ) HAMA

Rejim Saldırı 


- Suriye'de Beşşar Esad rejiminin Hama kentine gerçekleştirdiği saldırıda ölen sivillerin sayısının 5'e yükseldiği açıklandı. Suriye'de Beşşar Esad rejimi, bu sabah Hama'de füze saldırısı gerçekleştirdi. Sivil savunma yetkilileri yaptıkları açıklamada, Esad rejim, Hama'nın Zakkum köyüne düzenlediği füze saldırısında ölen sivillerin sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.
Ölen sivillerin çiftçilerden olduğunu aktaran yetkililer, saldırıda sivil bir araç ve bir traktörün alev alev yanarak kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

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