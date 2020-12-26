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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Esad rejiminde Hama’ya füzeli saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

- Esad rejiminde Hama’ya füzeli saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Hama kırsalından detay

( HAMA ) HAMA

Tarım Bild Rejim Saldırı 


- Suriye’de Esad rejiminin Hama kentine gerçekleştirdiği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı. Suriye'de Esad rejimi Hama kentine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi.
Hastaneye kaldırılan sivillerin sağlık durumun kritik olduğu aktarıldı. Yerel kaynaklar, Esad rejiminin Hama’daki tarım arazilerini hedef aldığını, arazilerde maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

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