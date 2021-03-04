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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ERZURUM - Silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi toprağa verildi

ERZURUM - Silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi toprağa verildi

- Silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Abdurrahman Arslan'ın cenazesi - Cenaze törenine katılanlar - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin mezarlığa götürülmesiSilahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Erzurum 'da toprağa verildiERZURUM (AA) - Kocaeli'de görevi esnasında kontrol ettiği silahının ateş alması sonucu yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Abdurrahman Arslan, memleketi Erzurum 'un Karayazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından Arslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, hava yoluyla Erzurum 'a buradan da kara yoluyla Karayazı Devlet Hastanesi morguna getirildi.
Konvoy eşliğinde naaşı Gültepe Mahallesi'ne getirilen polis memuru Arslan için buradaki baba evinde helallik alındı.Cenazeye katılanlar, anne Zeynep ve baba Medeni Arslan'a taziyelerini iletti.Gültepe Camisi'nde İlçe Müftüsü İbrahim Toprak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Arslan'ın naaşı, bir süre omuzlarda götürüldüğü mahalle mezarlığına defnedildi.Törene, polis memurunun ailesi ve yakınları ile Karayazı Kaymakamı Hüsnü Türker, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, il emniyet müdür yardımcıları, daire müdürleri, meslektaşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosundayken 2 Mart'ta kontrol ettiği silahının kazayla ateş alması sonucu yaralanan Arslan, götürüldüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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