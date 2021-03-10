ERZURUM - Miraç Kandili dualarla idrak edildi

- Kentten ve tarihi camilerden drone görüntüsü - Murat Paşa camisinde namaz ve dua detaylarıERZURUM (AA) - Erzurum 'da Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili idrak edildi. Erzurum 'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak camilere gidip ibadet etti.Camilerde din görevlilerince okunan Kur'an - ı Kerim ve Mevlid - i Şerif dinleyen vatandaşlar, Kovid - 19'un insanlığın hayatından çıkması için yapılan duaya "amin" dedi.
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