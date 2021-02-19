ERZURUM - Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
- Erzurum 'da çatılarda oluşan buz sarkıtları - Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmasıDoğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyorERZURUM (AA) - Erzurum , Ağrı ile Kars'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor. Erzurum 'da iki gün aralıklarla yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü.Soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.
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