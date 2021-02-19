Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
ERZURUM - Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

ERZURUM - Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

- Erzurum 'da çatılarda oluşan buz sarkıtları - Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmasıDoğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyorERZURUM (AA) - Erzurum , Ağrı ile Kars'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor. Erzurum 'da iki gün aralıklarla yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü.Soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Kar Temizleme Buz Sarkıtları Karla Mücadele Kaldırımlar Kar Yağışı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement