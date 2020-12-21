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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Erzurum’da son yılların en kurak Aralık ayı vatandaşları olumsuz yönde etkiledi

Erzurum’da son yılların en kurak Aralık ayı vatandaşları olumsuz yönde etkiledi

Topluluk oluşturan alanlardan detaylar

Tarım İlkbahar Erimli Küresel Isınma Kar Yağışı 

- Güneş detayları
- Vatandaşlardan detaylar
- Vatandaşlarla röportaj

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Erzurum’da son yılların en kurak Aralık ayı olması vatandaşları ve çiftçileri olumsuz yönde etkilemeye devam etti. Bir vatandaş ise 50 yıldır ikinci kez bu şekilde kuraklık yaşandığını ifade etti.
Erzurum’da geciken kar yağışı vatandaşları ve çiftçileri olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar küresel ısınmanın Erzurum’u da etkilediğini belirtirken, Erzurum’da son yılların en kurak Aralık ayı yaşanıyor. Bu durum ise tarımla uğraşan vatandaşları olumsuz etkiliyor. Erzurum’da 50 yıldır yaşadığını ve bu şekilde bir kuraklıkla ikinci kez karşılaştığını belirten vatandaşlar, “Bu durum ilimiz için hiç iyi değil. Erzurum’un ekonomisi tarıma dayalı ve şuan ki kuraklığında tarıma büyük etkisinin olacağını düşünüyorum. 50 senedir Erzurum’da yaşıyorum. Bu tarz bir kuraklıkla ikinci kez karşılaşıyorum. Umarım İlkbahar’da verimli şekilde yağmur yağar. Bunun dışında zaten dünyada da bir kuraklık söz konusu ve kıtlıkta bekleniyor. Küresel iklim göz önüne alındığında Erzurum’a kar yağmamasına şaşırmadım. Bu sadece Erzurum’un değil dünyanın sorunu” dedi.
(ÇK)
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