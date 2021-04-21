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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum’da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Erzurum’da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Dolu yağışından detaylar

Akalan Dolu Yağışı Yağan 

-Cadde üzerinden detaylar
-Şemsiyeli vatandaş detayları
-Genel detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da öğlen saatlerinde havanın kötüleşmesiyle başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum’da öğlen saatlerinde kent merkezinin üzerini kaplayan bulutlar sonrasında yağmurla karışık dolu yağdı. İri taneler şeklinde yağan dolu, hazırlıksız yakalanan vatandaşları olumsuz etkiledi. Hava şartlarının kötüleşeceğini tahmin eden bazı vatandaşlar ise dışarıya çıkarken yanına şemsiyesini almayı ihmal etmedi.
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