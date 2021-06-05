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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ERZİNCAN - Uygulama noktasında durdurulan araçta 4 göçmen yakalandı

ERZİNCAN - Uygulama noktasında durdurulan araçta 4 göçmen yakalandı

- Göçmen kaçakçılığı - Yurda kaçak girişleri organize ettikleri iddia edilen zanlıların adliyeden çıkarılarak polis aracına bindirilme Erzincan 'da hafif ticari araçta 4 göçmen yakalandı - Göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri iddiasıyla iki kişi tutuklandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da hafif ticari araç içerisinde yurda yasa dışı yollarla giren 4 göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan - Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, H.B. idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.Van'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçta, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 4 Afganistanlı bulundu.Araştırmayı genişleten ekipler, yabancı uyrukluların bulunduğu aracın polise yakalanmaması için öncü olarak kullanılan aracı tespit etti.Durdurulan araç içerisinde bulunan ve yurda kaçak girişleri organize ettikleri iddia edilen H.B. ve H.Ş. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.B. ile H.Ş, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Polis Aracı Polis Kaçak Akalan Ticari Araç 

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