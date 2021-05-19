Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ERZİNCAN - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

ERZİNCAN - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri - Saat 19.19'da İstiklal Marşı'nın okunması - Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın sporculara ödüllerini vermesiERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 ilde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, evlerin balkonlarının yanı sıra pencerler ve bazı alanlarda düzenlenen programlarda İstiklal Marşı'nı okunarak kutlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaptığı çağrı üzerine Erzurum, Erzincan , Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da vatandaşlar, saat 19.19'da Türk bayrakları ile süsledikleri balkon ve pencerelere çıktı.Bu kentlerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, okunan İstiklal Marşı ile coşkuyla kutlandı.Koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında her hangi bir organizasyonun düzenlenmediği Erzurum'da vatandaşlar, evlerinin balkonları ve pencereleri ile bulundukları alanlarda coşkuya ortak oldu. Erzincan 'da valiliği önünde düzenlenen programda istiklal marşının okunması sonrası dereceye giren sporculara ödüller verildi, ardından kent genelinde kahramanlık türküleri çalındı.

Gesi Kahramanlık İstiklal 

İlgili Foto Galeriler
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli AçıldıIlgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açıldı
Türkiye Teröre Karşı Tek YürekTürkiye Teröre Karşı Tek Yürek
Beyoğlu'ndaki Patlamadan İlk FotoğraflarBeyoğlu'ndaki Patlamadan İlk Fotoğraflar
Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement