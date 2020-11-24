Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ERZİNCAN - Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ERZİNCAN - Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Yaralının ambulansı alınması - Kaza yapan araçların görüntüsü Erzincan 'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Erkan Alan'ın kullandığı 29 AS 912 plakalı kamyonet, Erzincan - Gümüşhane kara yolu Yanlızbağ Belde Belediye binası önünde Eyüp Keleş idaresindeki 69 AAB 382 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Keleş ile İlyas Keleş, Haliş Kuştul ve Yunus Keleş, kamyonetteki Ekrem Alan, Furkan Daştan ve Afganistan uyruklu Nasratullah Kadiri yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan İlyas Keleş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement