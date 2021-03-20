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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ERZİNCAN - Bıçaklı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı

ERZİNCAN - Bıçaklı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı

- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü - Hastanede bulunan polis ekipleri ve güvenlik önlemler - Hastaneye gelen ambulans Erzincan 'da bıçaklı ve sopalı kavgada 2'si çocuk 11 kişi yaralandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da husumetli aileler arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.Daha önce aralarında husumet bulunan Kurt ve Kara aileleri arasında Bit Pazarı'nda çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan 2'si çocuk 11 kişi, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim veAraştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğren

Polis Polis Ekipleri 

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