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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ERÜ Rektörü Çalış'tan 'hırsızlık' açıklaması: 'Çalınan laptoplar, aşıyla ilgili önemli bilgilerin olduğu laptoplar değil'

ERÜ Rektörü Çalış'tan 'hırsızlık' açıklaması: 'Çalınan laptoplar, aşıyla ilgili önemli bilgilerin olduğu laptoplar değil'

Rektör'den detay

Sosyal Medya Hastane Akalan Hırsız Öğrenciler 

--Çalış'ın açıklaması

( KAYSERİ ) - ERÜ Rektörü Çalış'tan 'hırsızlık' açıklaması: "Çalınan laptoplar, aşıyla ilgili önemli bilgilerin olduğu laptoplar değil"- ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış:- "Çalınan laptoplar, doktora öğrencilerinin kendi araştırmaları, kendilerine ait bilgilerinin olduğu laptoplardı"- "Kamuoyunda veya sosyal medyada ifade edildiği gibi orada aşı bilgisi falan asla yok" KAYSERİ

- Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medyada geliştirilen korona virüs aşısıyla ilgili bilgilerin yer aldığı laptopların çalındığıyla ilgili yapılan haberlere ilişkin, ""Çalınan laptoplar, doktora öğrencilerinin kendi araştırmaları, kendilerine ait bilgilerinin olduğu laptoplardı. Kamuoyunda veya sosyal medyada ifade edildiği gibi orada aşı bilgisi falan asla yok" dedi.
İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitede yaşanan hırsızlık olayında, korona virüs aşısıyla ilgili önemli bilgilerin yer aldığı laptopların çalındığına dair çıkan haberleri yalanladı. Sabıkası bulunan hasta birinin aşı merkeziyle yan yana olan parazitoloji bölümüne giderken burada doktora öğrencilerinin laptoplarını çaldığını kaydeden Çalış, şunları söyledi: "Burada yanlış bir durum var ve bunu düzeltmem gerekiyor. Daha önce sabıkası olan bir hasta özellikle akşam saatlerinde hasta olarak acile giriş yapıyor, sonrasında da aşı merkeziyle yan yana olan parazitoloji bölümüne giderken adi bir hırsızlık olayı gerçekleştiriyor. Olay fark edilir edilmez 2 saat içerisinde hırsız yakalandı. Orada aldığı 4 tane laptoplar doktora öğrencilerine ait. Aşıyla ilgili önemli bilgilerin olduğu laptoplar değil. Zaten Aykut hoca da bunu ‘Korkacak bir şey yok’ dedi.
Doktora öğrencilerinin kendi araştırmaları, kendilerine ait bilgilerinin olduğu laptoplardı. Polis teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Hemen yakalandı. Hatta biz şunu da yaptık, içerisinde de önemsiz bilgiler de olsa acaba açmış mı, veri aktarımı olmuş mu diye uzmanlarımız araştırdı. Ne laptopları açmış ne de bilgi aktarımı olmuş. Bunu da tespit etmiş olduk. Adi bir hırsızlık olayı Kamuoyunda veya sosyal medyada ifade edildiği gibi orada aşı bilgisi falan asla yok. Bunu ifade etmek ve doğru bilgilendirmeyi yapmak isterim. Burası hastane bölgesinde olan bir alan. Başhekimime de talimat verdim. Şuanda ön inceleme başlattık. Alınabilecek tedbirler neyse bunlarla ilgili tedbirlerde alınıyor." (AG-
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