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-Alekberov ile röportaj

-Roket parçaları

-Enkaza dönen alan



( TERTER ) - Ermenistan yine sivil yerleşim yerlerine saldırdı- Saldırının izleri böyle görüntülendi TERTER



- Azerbaycan'ın Terter kentinde Ermenistan ordusunun attığı roket nedeniyle yıkılan sivil yerleşim alanları görüntülendi. Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan ordusuna karşı ağır kayıplar veren Ermenistan, Terter'de siviller yerleşim yerlerini hedef aldı. İşgalci Ermenistan ordusu tarafından sabah saatlerinde atılan roket Terter kent merkezine düştü. Saldırıda sivil yerleşim alanları yerle bir olurken saldırı anında vatandaşların sığınaklarda olması olası bir faciayı önledi. Roketin düştüğü bölge İhlas Haber Ajansı



tarafından görüntülendi. Ermenistan'ın saldırısının neden olduğu yıkım görüntülendi. Saldırıda sivil yerleşim alanlarında büyük hasar oluştu. "Devletimiz, ordumuz var olsun" Atılan roketin amcasının evine düştüğünü belirten Rasim Alekberov,”Bütün dünyayı ateşkese uyduklarına inandırmaya çalışıyorlar ama yalan söylüyorlar. Bu amcamın evi. Evde hiçkimse olmadığı için ölen ve yaralanan olmadı. Hepsi sığınaktaydı. Devletimiz, ordumuz var olsun. Evin hali göz önünde. Düşmanı topraklarımızdan kovacağız” dedi.





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