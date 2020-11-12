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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Ermenistan Kelbecer'i boşaltmaya başladı - Ermenistan, Azerbaycan'ın zaferi sonrası işgal ettiği topraklardan çekiliyor

- Ermenistan Kelbecer'i boşaltmaya başladı - Ermenistan, Azerbaycan'ın zaferi sonrası işgal ettiği topraklardan çekiliyor

Kelbecer'i terk eden Ermenistanlılar

( KELBEÇER ) - Ermenistan Kelbecer'i boşaltmaya başladı- Ermenistan, Azerbaycan'ın zaferi sonrası işgal ettiği topraklardan çekiliyor KELBEÇER

Çatışma 


- Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaların sona erdirilmesi kapsamında imzaladığı anlaşmanın ardından Kelbecer ilçesini terk etmeye başladı.
Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında geçtiğimiz 10 Kasım'da Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaların sona erdirilmesi kapsamında anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmanın 6. maddesi uyarınca Ermenistan'a 15 Kasım'a kadar Kelbecer'i, 1 Aralık'a kadar Laçin'i terk etmesi için süre verildi.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında 44 gün süren çatışmaların ardından ağır kayıp veren Ermenistan, işgal ettiği topraklardan ayrılmaya başladı.
Yerel kaynaklar, Ermenistan ordusunun Kelbecer ilçesini terk ettiğini belirtti.
Görüntülerde, çok sayıda Ermenistanlının araçlarıyla işgal altındaki topraklardan çekildiği görüldü.

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