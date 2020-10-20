- Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi
barak dikilmesi
-detay
( BAKÜ ) BAKÜ
. Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği belirtildi. Bakanlık Zengilan’da Azerbaycan bayrağının dalgalandırılması ile ilgili görüntüleri paylaştı.
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