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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Tuğ köyü ve Hadrut kasabası havadan görüntülendi

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Tuğ köyü ve Hadrut kasabası havadan görüntülendi

Tuğ köyü ve Hadrut kasabasından görüntüler

( BAKÜ ) BAKÜ

Gesi 


- Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar sonucu işgalden kurtarılan Tuğ köyü ve Hadrut kasabası havadan görüntülendi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend bölgesine bağlı Tuğ köyünün ve Hadrut kasabasının havadan çekilen görüntülerini paylaştı. Azerbaycan ordusu düzenlediği operasyonlarla Hadrut kasabasını 9 Ekim tarihinde, Tuğ köyünü ise 9 Kasım’da Ermenistan işgalinden kurtarmıştı.
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