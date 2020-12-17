- Ermenistan işgalinden kurtarılan İmambinesi köyü görüntülendi

-Detay



( BAKÜ ) BAKÜ



- Azerbaycan tarafından yayınlanan, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer iline bağlı İmambinesi köyündeki görüntülerde evlerin tamamen harap olduğu görülüyor. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu. Ermenistan'ın imzaladığı Ateşkes Anlaşmasıyla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Bölgelerin Azerbaycan'a teslim edilmesinin ardından alınan bölgelerden görüntüler yayınlanıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer’e bağlı İmambinesi köyünün görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, köyde bulunan evlerin kullanılamaz hale geldiği görülüyor. Anlaşmaya göre, Ermenistan Ağdam’ı 20 Kasım’da, Kelbecer'i 25 Kasım’da, Laçın’ı ise 1 Aralık’ta Azerbaycan’a teslim etmişti.



loading...