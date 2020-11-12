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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Ermenistan'ın işgalinden temizlenen Gubadlı ve Cebrayıl bölgelerindeki köyler görüntülendi

- Ermenistan'ın işgalinden temizlenen Gubadlı ve Cebrayıl bölgelerindeki köyler görüntülendi

Hocik köyü detay

Çatışma Gesi 

-Hovuslu köyü detay

( BAKÜ ) BAKÜ

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı bölgesindeki Hocik köyü ile Cebrayıl bölgesindeki Hovuslu köyü görüntülendi. Dağlık Karabağ krizinde Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkesin ardından bölgede 44 gündür süren çatışmalar sona erdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtardığı Gubadlı bölgesindeki Hocik köyü ile Cebrayıl bölgesindeki Hovuslu köyünün görüntüleri paylaşıldı.
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