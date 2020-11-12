- Ermenistan'ın işgalinden temizlenen Gubadlı ve Cebrayıl bölgelerindeki köyler görüntülendi

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı bölgesindeki Hocik köyü ile Cebrayıl bölgesindeki Hovuslu köyü görüntülendi. Dağlık Karabağ krizinde Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkesin ardından bölgede 44 gündür süren çatışmalar sona erdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtardığı Gubadlı bölgesindeki Hocik köyü ile Cebrayıl bölgesindeki Hovuslu köyünün görüntüleri paylaşıldı.
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