- Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Cebrayıl ve Zengilan bölgelerinden yeni görüntüler



- Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalinden kurtardığı Cebrayıl ve Zengilan bölgelerindeki köylere ait yeni görüntüler paylaşıldı. Azerbaycan ordusu Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından, Azerbaycan ordusunun Cebrayıl ve Zengilan bölgelerinde Ermenistan işgalinden kurtardığı köylere ait yeni görüntüleri paylaşıldı.



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