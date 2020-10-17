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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ermenistan’ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12’ye yükseldi

Ermenistan’ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12’ye yükseldi

Enkazlardan görüntü

Saldırı 

-arama çalışmalarından görüntü

( GENCE ) GENCE

- Ermenistan’ın füzeli saldırısı sonucunda Gence’de hayatını kaybeden kişi sayısı 12’ye yükseldi. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Gence'deki sivil yerleşim birimlerine yönelik füzeli saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiği ve 40’dan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu. (MÇ-Y)
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